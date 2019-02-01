СК предъявил обвинение в окончательной редакции участнице «Нового величия» Павликовой

Следственный комитет РФ предъявил участнице молодежной организации "Новое величие" 18-летней Анне Павликовой обвинение в окончательной редакции в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Об этом ТАСС сообщила в пятницу ее адвокат Ольга Карлова.

"Моей подзащитной Анне Павликовой следствие накануне предъявило в окончательной редакции обвинение по ч. 1 и ч. 2 статьи 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). Мы абсолютно не изменили точку зрения, в нашей позицией ничего не изменилось — Анна вину не признает", — сказала защитник, уточнив, что следователи предъявили обвинение еще одному из фигурантов дела.

Адвокат также сообщила, что после предъявления обвинения защита заявила ходатайство о проведении повторной стационарной экспертизы "в связи с недавним медицинским заключением консультативного совета".

"Комиссия экспертов при выписке Анны из неврологического стационара, где она проходила лечение, официально установила у моей подзащитной повышенную внушаемость, ведомость, подчинение авторитету лидера, синтетивность, ранимость, инфантильность и незрелость. Она не могла понимать, что делает, это для нее как игра", — подчеркнула защитник, добавив, что результаты этой экспертизы к делу не приобщены.

По словам Карловой, к делу приобщены лишь результаты нестационарной экспертизы из института им. Сербского, "не выявившие эти психологические особенности, которые играют решающую роль в деле в отношении моей подзащитной".

Защита утверждает, что Павликова многие вещи не осознавала и не понимала "в силу своих возрастных особенностей и психического развития".

"Как 17-летняя девочка давала указания вдвое старше ее мужчине, который дважды не дал ей выйти из состава этой организации, навязывая ей при этом нужность, необходимость?" — сказала юрист.

Фигуранты дела утверждают, что идею создания организации, в которую они объединились, им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ

Дело об экстремизме

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"), все фигуранты были помещены под стражу и под домашний арест в марте 2018 года. Им грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путем государственного переворота.