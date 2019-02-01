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В Москве обрушился козырек здания Гидропроекта 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На разбор завалов потребуется три-четыре дня.
В Москве обрушился «козырек» над входом в институт Гидропроект. На этих кадрах видно, как гигантский навес сложился под тяжестью снега. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и спецтехника.
На разбор завалов потребуется три-четыре дня. По предварительным данным, никто не пострадал.
В институте «Звезде» сообщили, что накануне навес собирались очистить от снега, однако выяснилось, что конструкция неустойчива. В целях безопасности ее решили огородить, но очистить так и не успели.
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