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Ущерб от действий Арашуковых признали невосполнимым 

Lenta.ru
Советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, создал организованное преступное сообщество для хищения газа 17 лет назад, в 2002 году. Об этом в ходе судебного заседания заявил представитель следствия, передает РБК.
По версии следователей, преступники действовали на территории Северо-Кавказского федерального округа с 2002 года. К моменту задержания они успели похитить газ на 31 миллиард рублей. Утверждается, что это является невзыскиваемой дебиторской задолженностью, которую невозможно возместить.
31 января Басманный суд Москвы до 30 марта арестовал Рауля и Рауфа Арашуковых — отца и двоюродного брата сенатора. Самого политика задержали 30 января во время заседания Совета Федерации и в тот же день поместили под стражу.
Высокопоставленного политика подозревают в участии в преступном сообществе, организации убийств и давлении на свидетеля. Свою вину он не признал.
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Комментарии9
Происшествия , Видео , Рауль Арашуков , Газпром Межрегионгаз , Совет Федерации
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