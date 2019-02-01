Сгорел клуб «Ночных волков»

Анонимный собеседник рассказал агентству, что, согласно предварительным данным, в заведении загорелась сцена, а на ее тушение были направлены по меньшей мере семь пожарных расчетов.

В пресс-службе МЧС уточнили, что возгорание возникло на площади 50 квадратных метров в одиноко стоящей металлической нежилой постройке. Пожар был потушен около 2:00. По словам источника ТАСС, «как минимум» один человек пострадал.