Сгорел клуб «Ночных волков» 

Клуб «Ночных волков» Sexton загорелся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского управления Министерства чрезвычайных ситуаций и собственный источник в экстренных службах.
Созданный мотоклубом «Ночные волки» байк-клуб Sexton расположен на улице Нижние Мневники, 110.
Анонимный собеседник рассказал агентству, что, согласно предварительным данным, в заведении загорелась сцена, а на ее тушение были направлены по меньшей мере семь пожарных расчетов.
В пресс-службе МЧС уточнили, что возгорание возникло на площади 50 квадратных метров в одиноко стоящей металлической нежилой постройке. Пожар был потушен около 2:00. По словам источника ТАСС, «как минимум» один человек пострадал.
Между тем РИА Новости в пресс-службе столичного управления МЧС рассказали, что информации о пострадавших «не поступало».