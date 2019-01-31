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Защита отца сенатора Арашукова обжалует его арест 

Говорит Москва 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд заключил под стражу советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова до 30 марта.
«Это решение должно быть отменено, и уже завтра мы подадим жалобу», — сказал адвокат Владимир Костанюк.
СКР считает Арашукова-старшего организатором преступной группировки и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газрома».
Ранее Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров Хузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова. Их подозревают в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Ещё один фигурант скрылся от следствия, его арестовали заочно.
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Происшествия , Николай Романов , Рауль Арашуков , Газпром Межрегионгаз , СКР
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