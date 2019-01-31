Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По делу Арашукова арестовали директора филиала «Газпрома» в Минводах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы в четверг арестовал на два месяца директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражей", — огласила судья Елена Ленская.
В среду утром прямо в зале заседаний Совета Федерации задержали 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. Сенатору от Карачаево-Черкессии вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вечером Арашуков был арестован на два месяца.
Вместе с сенатором был задержан его отец Рауль Арашуков, советник главы "Газпром Межрегионгаза". Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Кроме Хашукаева, отца и сына Арашуковых, по делу проходят еще четыре человека, которых СК РФ считает назначенцами в руководстве предприятий газовой отрасли Северного Кавказа.
Ранее в четверг суд арестовал первого фигуранта этого дела — первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова. Следователи также просят арестовать Рауля Арашукова, гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, гендиректора ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова.
Последние новости
Назван доход сенатора Арашукова Сенатор Арашуков смеялся в зале суда (видео) В чем Волочкова обвинила задержанного сенатора Арашукова
Комментарии
Происшествия , Юрий Чайка , Николай Романов , Рауль Арашуков , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Совет Федерации , СКР , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Комик возглавил президентский рейтинг на Украине
Украина В мире
Показаны роскошные интерьеры жилья Арашукова
Происшествия
«Сосулям» Матвиенко дали объяснение
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский мэр попал на видео при получении взятки
Происшествия
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение