Басманный суд Москвы в четверг арестовал на два месяца директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражей", — огласила судья Елена Ленская.
В среду утром прямо в зале заседаний Совета Федерации задержали 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. Сенатору от Карачаево-Черкессии вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вечером Арашуков был арестован на два месяца.
Вместе с сенатором был задержан его отец Рауль Арашуков, советник главы "Газпром Межрегионгаза". Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Кроме Хашукаева, отца и сына Арашуковых, по делу проходят еще четыре человека, которых СК РФ считает назначенцами в руководстве предприятий газовой отрасли Северного Кавказа.
Ранее в четверг суд арестовал первого фигуранта этого дела — первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова. Следователи также просят арестовать Рауля Арашукова, гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, гендиректора ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова.