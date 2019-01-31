Британские дипломаты посетили Пола Уилана

Представители посольства Великобритании Москве посетили в тюрьме обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы дипмиссии.

«Представители посольства Великобритании в Москве предоставили консульскую помощь гражданину Великобритании, задержанному в Москве», — сказал он.

Собеседник подчеркнул, что дипмиссия продолжает находиться на связи с местными органами власти и оказывать поддержку семье Уилана.

Накануне британскому посольству одобрили консульский доступ к мужчине.

22 января Мосгорсуд признал законным заключение Уилана под стражу.

Он имеет гражданства четырёх государств — США, Канады, Великобритании и Ирландии.