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Британские дипломаты посетили Пола Уилана 

RT на русском 47 минут назад
Фото: соцсети
Представители посольства Великобритании в Москве посетили в тюрьме обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы дипмиссии.
«Представители посольства Великобритании в Москве предоставили консульскую помощь гражданину Великобритании, задержанному в Москве», — сказал он.
Собеседник подчеркнул, что дипмиссия продолжает находиться на связи с местными органами власти и оказывать поддержку семье Уилана.
Накануне британскому посольству одобрили консульский доступ к мужчине.
22 января Мосгорсуд признал законным заключение Уилана под стражу.
Он имеет гражданства четырёх государств — США, Канады, Великобритании и Ирландии.
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