Британские дипломаты посетили Пола Уилана 

Представители посольства Великобритании в Москве посетили в тюрьме обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы дипмиссии.
«Представители посольства Великобритании в Москве предоставили консульскую помощь гражданину Великобритании, задержанному в Москве», — сказал он.
Собеседник подчеркнул, что дипмиссия продолжает находиться на связи с местными органами власти и оказывать поддержку семье Уилана.
Накануне британскому посольству одобрили консульский доступ к мужчине.
22 января Мосгорсуд признал законным заключение Уилана под стражу.
Он имеет гражданства четырёх государств — США, Канады, Великобритании и Ирландии.