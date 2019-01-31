В Ростовской области сухогруз сел на мель 

Сухогруз, следующий из Турции в город Азов, сел на мель в Таганрогском заливе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 15.50 мск поступила информация о посадке судна на мель на третьем колене Азово-Донского морского канала", — сказал он.
Сухогруз следует из Турции в Азов под загрузку угля. Судовой ход не перекрыт, розлива топлива нет. На судне находятся 13 человек.
"В настоящее время к сухогрузу направлены два буксира", — добавил представитель ведомства.