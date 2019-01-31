В Ростовской области сухогруз сел на мель

"В 15.50 мск поступила информация о посадке судна на мель на третьем колене Азово-Донского морского канала", — сказал он.

Сухогруз следует из Турции в Азов под загрузку угля. Судовой ход не перекрыт, розлива топлива нет. На судне находятся 13 человек.