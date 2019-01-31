При обыске в доме Арашукова нашли сабли и золотые слитки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прояснил отношение Кремля к уголовному делу против сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. По его словам, российский президент знал о готовящемся задержании парламентария заранее, поскольку Арашукову предъявлены очень серьезные обвинения. Тем временем у самого сенатора при обыске нашли ценности, многократно превышающие по стоимости его годовой доход.

Президент России Владимир Путин был в курсе подготовки операции по задержанию сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло», — сказал он, отметив, что Арашукову предъявили достаточно тяжкие обвинения.

При этом в Кремле нет позиции по вопросу о том, нуждается ли система отбора сенаторов в Совет Федерации в изменениях. «Мне неизвестно, чтобы готовились какие-то корректировки, здесь я ничего не могу сказать», — пояснил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представителю Кремля неизвестно, чтобы на фоне ареста сенатора Арашукова у президента возникали вопросы, связанные с утратой доверия к главе Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашиду Темрезову

«Нет, пока мне неизвестно о том, что такие вопросы возникали», — заявил Песков и посоветовал обращаться по вопросу доверия к главе КЧР к следственным органам.

Ранее правоохранители провели обыски в домах, принадлежащих арестованному сенатору. В частности, были изъяты коллекция оружия, золотые слитки и крупная сумма наличных денег.

«При обысках у сенатора Арашукова и его родственников изъяты сабли, кинжалы, золотые слитки и наличные деньги в большом количестве», — рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Ряд СМИ также сообщает, что при обысках были обнаружены люксовые автомобили, золотые слитки с гравировкой весом от 250 грамм до килограмма и долларовую банкноту из чистого золота. В декларации за 2017 год Арашуков указал, что его доход составил 4,9 млн руб., а его жены — 96 тыс. руб.

Арашуков владеет приусадебным участком площадью 4,5 тысячи квадратных метров, тремя жилыми домами по 890, 438 и 148 квадратных метров.

Его семье также принадлежит две квартиры площадью 70,9 и 115 квадратных метров, говорится в документе. При этом в декларации сенатора отсутствуют сведения о наличии у него автомобилей.

Напомним, 32-летнего Арашукова, одного из самых молодых сенаторов России, задержали утром 30 января прямо во время заседания Совета Федерации. Генпрокурор России Юрий Чайка лично зачитал представление о лишении Арашукова статуса неприкосновенности, которое сенаторы поддержали единогласно. В зале при этом присутствовали глава СКР Александр Бастрыкин и его заместитель, курирующий уголовное дело, фигурантом которого стал сенатор. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также рассказала, что Арашуков пытался уйти из зала заседания во время задержания. По ее словам, сенатор отказался взять слово и дать пояснения.

Басманный суд Москвы арестовал сенатора на два месяца — до 30 марта. Следствие обвиняет его в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и заказных убийствах двух человек в 2010 году. По версии следствия, по его заказу был убит глава общественного движения за права черкесов «Адыгэ-Хасэ» Аслан Жуков.

С Арашуковым у него произошел конфликт из-за того, что общественник якобы отказался работать на политика: тот требовал от Жукова устроить митинг протеста и сорвать заседание парламента, чтобы напугать главу республики и заставить его сделать Арашукова председателем правительства КЧР. Киллер, рассказавший об обстоятельствах убийства в 2018 году, сообщил, что Арашуков заплатил за устранение общественника миллион рублей.

Другой жертвой политика, как полагает следствие, стал кандидат в председатели правительства Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов. Трое исполнителей убийства признались, что изначально политика не собирались убивать — только запугать. Шебзухова избили битами, но потом нападавшим показалось, что политик потянулся в карман за оружием, и его застрелили.

Сам арестованный сенатор не признает вину по всем статьям и заявляет, что дело против него является «политическим заказом». По мнению сенатора, позиция следствия по всем пунктам обвинения — необоснованная.

Также уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбуждены в отношении Руслана Арашукова, родственника сенатора.

Кроме того, в рамках дела обвинения собираются предъявить ряду руководителей газовой отрасли Северного Кавказа.

Следствие считает, что старший Арашуков использовал свои связи, чтобы назначить родственников и знакомых на должности в различных структурах ТЭК региона, которые помогали создать условия для хищения газа. Об этом рассказала представитель Следственного комитета Светлана Петренко . В настоящее время в рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» проводятся следственные действия с Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым.