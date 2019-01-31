Под москвичкой провалился пол автобуса

Пол автобуса провалился под москвичкой, сообщает Пятый канал.

По его данным, пол автобуса провалился под девушкой сегодня днем. В результате инцидента ноги пассажирки попали под днище кузова и застряли там.

Другие пассажиры вызвали скорую помощь, а до приезда врачей пытались вытащить девушку самостоятельно.

Прибывшие на место происшествия медики оценили состояние пострадавшей как средней тяжести, а травмы ее ног как серьезные. Девушка была госпитализирована.

Также канал опубликовал видео с места ЧП. На нем видно, как один из врачей на руках несет пострадавшую, чтобы уложить на носилки, и что на ее ногах лишь один ботинок. Также в кадр попадает провал, в который угодила девушка.