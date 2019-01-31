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Самолёт авиакомпании «Россия» долетел до Петербурга и вернулся в Москву из‐за непогоды 

Говорит Москва + ещё 1 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщила начальник пресс-центра аэропорта Внуково Мария Шаравина.
«Экипаж принял решение вернуться в связи с тем, что в Питере плохая погода», — заявила Шаравина телеканалу «360».
Она добавила, что пассажирам на борт доставили воду. Как только погодные условия улучшатся, лайнер вылетит в Санкт-Петербург.
Инцидент подтвердил и официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.
«Ушёл на запасной аэропорт из-за плохой погоды», — прокомментировал он.
Однако в Пулкове информацию о погодных условиях не подтвердили.
«Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Мы принимаем по расписанию воздушные суда как на прилёт, так и на вылет. Над аэропортом светит солнце, полностью голубое небо, нет ни одной тучи», — заявили в пресс-службе петербургского аэропорта.
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