Об этом сообщила начальник пресс-центра аэропорта Внуково Мария Шаравина.
«Экипаж принял решение вернуться в связи с тем, что в Питере плохая погода», — заявила Шаравина телеканалу «360».
Она добавила, что пассажирам на борт доставили воду. Как только погодные условия улучшатся, лайнер вылетит в Санкт-Петербург.
Инцидент подтвердил и официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.
«Ушёл на запасной аэропорт из-за плохой погоды», — прокомментировал он.
Однако в Пулкове информацию о погодных условиях не подтвердили.
«Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Мы принимаем по расписанию воздушные суда как на прилёт, так и на вылет. Над аэропортом светит солнце, полностью голубое небо, нет ни одной тучи», — заявили в пресс-службе петербургского аэропорта.