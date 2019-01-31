Самолёт авиакомпании «Россия» долетел до Петербурга и вернулся в Москву из‐за непогоды

Об этом сообщила начальник пресс-центра аэропорта Внуково Мария Шаравина.

«Экипаж принял решение вернуться в связи с тем, что в Питере плохая погода», — заявила Шаравина телеканалу «360».

Она добавила, что пассажирам на борт доставили воду. Как только погодные условия улучшатся, лайнер вылетит в Санкт-Петербург.

Инцидент подтвердил и официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

«Ушёл на запасной аэропорт из-за плохой погоды», — прокомментировал он.

Однако в Пулкове информацию о погодных условиях не подтвердили.