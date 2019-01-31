В ОНК рассказали о визите к сенатору Арашукову в СИЗО

«При виде нас сразу встал, поздоровался. Не улыбался, ничего такого, но выглядел вполне сносно. Мне по крайне мере не показалось, что он как-то подавлен. Всю одежду, по правилам СИЗО, у вновь прибывших отбирают. Так что Арашуков был одет в синюю тюремную робу», — заявил Мельников.

По словам правозащитников, никаких вопросов Арашуков не задавал, ему всё было ясно.

Они также отметили, что в ближайшие дни сенатор проведёт один в камере, проходя процедуру карантина, далее его переведут в двухместную.