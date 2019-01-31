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В администрации Златоуста в Челябинской области прошли обыски 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудниками ГУМВД России по Челябинской области в четверг проведены оперативно-розыскные мероприятия в администрации города Златоуст, изъяты некоторые документы, сообщила пресс-служба городской администрации.
"Сегодня, 31 января, в Златоустовском городском округе сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Челябинской области проведено оперативно-розыскное мероприятие в отношении МУП "Коммунальные сети" Златоуста", — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия осуществлялась проверка информации о расходовании денежных средств, полученных от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги, а также бюджетных денежных средств, полученных предприятием в качестве субсидий, уточняется в сообщении.
По результатам оперативных действий правоохранительными органами были запрошены и изъяты некоторые документы, пояснили в пресс-службе.
В следственном управлении СКР по региону, региональном Управлении ФСБ России и ГУМВД России по региону отказались комментировать РИА Новости данную информацию.
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Происшествия , ФСБ , СКР , МВД , РИА Новости , Златоуст , Челябинская Область
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