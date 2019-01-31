В администрации Златоуста в Челябинской области прошли обыски

"Сегодня, 31 января, в Златоустовском городском округе сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Челябинской области проведено оперативно-розыскное мероприятие в отношении МУП "Коммунальные сети" Златоуста", — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия осуществлялась проверка информации о расходовании денежных средств, полученных от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги, а также бюджетных денежных средств, полученных предприятием в качестве субсидий, уточняется в сообщении.

По результатам оперативных действий правоохранительными органами были запрошены и изъяты некоторые документы, пояснили в пресс-службе.