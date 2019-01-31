В Москве расследуется уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, проколовшего колесо служебного автомобиля Федеральной службы охраны (ФСО), водитель которого перегородил выезд со двора. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Московский комсомолец».
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде несмотря на то, что ущерб ФСО был компенсирован. Сумма ущерба была оценена шофером спецслужбы в 20 тысяч рублей.
Инцидент произошел 26 января во дворе жилого дома на Ленинском проспекте. Сообщается, что после звонка водителя ФСО в УВД на место прибыли семь нарядов полиции, оперативники и спасатели. Сделавшего прокол мужчину задержали позднее в доме на Ярославском шоссе, его бывшую супругу попросили вернуться к месту инцидента и дать объяснения.
Как утверждает издание, водитель принадлежащего спецслужбе Infiniti по имени Андрей перекрыл проезд Range Rover, в котором со двора выезжали мужчина и женщина. Они попросили Андрея освободить дорогу, но тот отказался, заявив, что ждет своего начальника, который, по информации газеты, имеет отношение к президентской охране.
Мужчина из Range Rover после короткой перепалки проколол заднее колесо Infiniti небольшим ножиком, но в ту же минуту из дома вышел начальник водителя ФСО и тот переставил автомобиль, освободив проезд для пары. Шофер заметил прокол колеса несколько позже и когда понял, что произошло, обратился в правоохранительные органы.
ФСО судится с актером Леонидом Ярмольником из-за ДТП, произошедшего в 2016 году по вине артиста. Служба требует компенсировать ей ущерб на сумму 1,2 миллиона рублей, актер предлагает выплатить 310 тысяч вдобавок к 400 тысячам, которые были выплачены ФСО страховой компанией, писал РБК. Ярмольник считает, что сумма требований завышена в несколько раз, поскольку на нее можно купить такой же новый автомобиль, как тот, который был поврежден в аварии. Конфликт до сих пор не разрешен, судом в ноябре прошлого года была назначена экспертиза, передавало агентство РАПСИ.