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Антиквары оценили изъятые у Арашукова сокровища 

News.ru 1 час назад
Фото: кадр видео
Примерная стоимость оружия и других ценностей, изъятых у арестованного члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова и его родственников, составляет более 13 млн рублей. Антиквары изучили оперативную съемку обысков в квартире сенатора.
Согласно данным экспертов, стоимость шести сабель составляет один млн рублей за штуку, кинжал стоит 800 тыс. рублей. Пять маленьких кинжалов вместе могут стоить около 250 тыс. рублей, а нож с деревянной ручкой — 150 тыс. рублей. Два слитка золота оценены в 5,54 млн рублей, ещё один — в 692,5 тыс. рублей. Золотая медаль стоит 300 тыс. рублей.
Общая ориентировочная цена всех сокровищ Арашукова составляет 13 732,5 тыс. рублей, передаёт телеканала «360».
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин был проинформирован о подготовке задержания члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что сенатору предъявлены «достаточно тяжкие» обвинения.
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Комментарии2
Происшествия , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Совет Федерации , Карачаево-Черкесская Республика
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