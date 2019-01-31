Антиквары оценили изъятые у Арашукова сокровища

Примерная стоимость оружия и других ценностей, изъятых у арестованного члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова и его родственников, составляет более 13 млн рублей. Антиквары изучили оперативную съемку обысков в квартире сенатора.

Согласно данным экспертов, стоимость шести сабель составляет один млн рублей за штуку, кинжал стоит 800 тыс. рублей. Пять маленьких кинжалов вместе могут стоить около 250 тыс. рублей, а нож с деревянной ручкой — 150 тыс. рублей. Два слитка золота оценены в 5,54 млн рублей, ещё один — в 692,5 тыс. рублей. Золотая медаль стоит 300 тыс. рублей.

Общая ориентировочная цена всех сокровищ Арашукова составляет 13 732,5 тыс. рублей, передаёт телеканала «360».