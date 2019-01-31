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В московском метро задержали пьяного мужчину, стрелявшего из пневматики 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали 25-летнего пьяного мужчину, стрелявшего в воздух из пневматики в вестибюле станции метро "Домодедовская", сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
"Мужчина, по всем признакам находящийся в состоянии опьянения, при входе в вестибюль станции метро совершил несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на пистолет. Затем гражданин прошел через турникеты и направился к инспектору службы безопасности московского метрополитена, угрожая выстрелить в него", — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции оперативно задержали мужчину.
"Изъятый у мужчины пистолет, согласно проведенному исследованию, является стандартным пневматическим пистолетом калибра 4,5 миллиметра", — добавляется в сообщении.
Отмечается, что мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
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