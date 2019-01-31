«У меня запасы»: Арашуков отказался от еды в СИЗО

Туда Арашуков был доставлен накануне около 22:00. Сначала 32-летний сенатор был осмотрен врачом и признан здоровым.

После этого сотрудники СИЗО выдали Арашукову тюремную одежду (робу, ботинки, тапочки и фуфайку), зубные щетку и порошок, туалетную бумагу, а также тряпку и два тазика, при помощи которых сенатору предстоит прибираться в камере.

Арашукова поместили в карантинную камеру, в которой есть «неплохой» матрас, телевизор и холодильник, но «пока» нет горячей воды. Правозащитникам сенатор заявил, что предпочел бы «нормальную» камеру, а в ответ услышал, что эта и есть нормальная.

«Жалко, нет спортзала тут», — также посетовал Арашуков.

Кроме того, сенатор отказался от завтрака, мотивировав это намерением питаться только «своим». В ответ на предостережение правозащитников, что первая «передачка» едва ли поступит ему в ближайшие дни, Арашуков ответил, что не боится истощения.