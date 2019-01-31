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«У меня запасы»: Арашуков отказался от еды в СИЗО 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заподозренный в убийствах сенатор Рауф Арашуков отказался питаться тюремной едой, сообщает «Московский комсомолец».
Журналистка издания Ева Меркачева состоит в Общественной наблюдательной комиссии Москвы и в этом качестве проверила условия содержания сенатора в следственном изоляторе «Лефортово».
Туда Арашуков был доставлен накануне около 22:00. Сначала 32-летний сенатор был осмотрен врачом и признан здоровым.
После этого сотрудники СИЗО выдали Арашукову тюремную одежду (робу, ботинки, тапочки и фуфайку), зубные щетку и порошок, туалетную бумагу, а также тряпку и два тазика, при помощи которых сенатору предстоит прибираться в камере.
Арашукова поместили в карантинную камеру, в которой есть «неплохой» матрас, телевизор и холодильник, но «пока» нет горячей воды. Правозащитникам сенатор заявил, что предпочел бы «нормальную» камеру, а в ответ услышал, что эта и есть нормальная.
«Жалко, нет спортзала тут», — также посетовал Арашуков.
Кроме того, сенатор отказался от завтрака, мотивировав это намерением питаться только «своим». В ответ на предостережение правозащитников, что первая «передачка» едва ли поступит ему в ближайшие дни, Арашуков ответил, что не боится истощения.
«У меня запасы», — объяснил он.
Комментарии
Происшествия , Ева Меркачева , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , Московский комсомолец , Москва
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