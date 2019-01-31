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Девушка получила серьезные травмы при обрушении пола в московском автобусе 

Ридус 23 минуты назад
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
В столице в рейсовом автобусе во время движения провалился пол. В какой-то момент покрытие под ногами пассажиров затрещало, и одна девушка провалилась, оказавшись под ним по колено.
Пока к остановившемуся автобусу ехала скорая, женщину в состоянии болевого шока вытащили из западни другие пассажиры.
Прибывшие врачи диагностировали у пострадавшей серьезные травмы конечностей и оценили ее состояние как средней степени тяжести, сообщает портал Readovka.
Ситуация могла бы быть еще хуже, если бы ноги девушки попали в карданный вал, считают очевидцы происшествия.
В «Мосгортрансе» пообещали расследовать инцидент и вынести соответствующее решение. Не исключено, что прокуратура будет наставить на уголовном деле, отмечает УралПолит.Ru.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , ИА "УралПолит"
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