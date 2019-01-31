Девушка получила серьезные травмы при обрушении пола в московском автобусе

В столице в рейсовом автобусе во время движения провалился пол. В какой-то момент покрытие под ногами пассажиров затрещало, и одна девушка провалилась, оказавшись под ним по колено.

Пока к остановившемуся автобусу ехала скорая, женщину в состоянии болевого шока вытащили из западни другие пассажиры.

Прибывшие врачи диагностировали у пострадавшей серьезные травмы конечностей и оценили ее состояние как средней степени тяжести, сообщает портал Readovka.

Ситуация могла бы быть еще хуже, если бы ноги девушки попали в карданный вал, считают очевидцы происшествия.