Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный обстрелял машину полиции в Петербурге 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга разыскивают неизвестного, который ночью обстрелял автобусы и машины, в том числе полицейский автомобиль.
По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, инцидент произошёл в Красногвардейском районе возле дома 40 на улице Коммуны.
В результате происшествия никто не пострадал. У автобусов и машин повреждены лобовые стёкла, а полицейского УАЗа появились трещины на стекле задней двери.
В главке петербургской полиции отметили, что очевидец заснял действия злоумышленника на камеру смартфона. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее News.ru писал, что неизвестный открыл стрельбу из противотанкового гранатомёта в Днепре — бывшем Днепропетровске. Огонь вёлся по автомобилю, в котором находились водитель и пассажир. Происшествие случилось на перекрёстке улицы Литейной и спуска Крутогорный в Соборном районе.
News.ru: последние новости
Квартиру эксперта «Битвы экстрасенсов» обокрали в Москве Дрейфовавших на льдине рыбаков спасли в районе Углича Сообщения о бомбах вызвали массовую эвакуацию в Петербурге
Происшествия , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Иран показал копии американского стелс-беспилотника
Армия Оружие
Мать Собчак потребовали привлечь за разжигание розни
Общество Политика
Полет уникального двойного истребителя сняли на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение