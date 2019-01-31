Неизвестный обстрелял машину полиции в Петербурге

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга разыскивают неизвестного, который ночью обстрелял автобусы и машины, в том числе полицейский автомобиль.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, инцидент произошёл в Красногвардейском районе возле дома 40 на улице Коммуны.

В результате происшествия никто не пострадал. У автобусов и машин повреждены лобовые стёкла, а полицейского УАЗа появились трещины на стекле задней двери.

В главке петербургской полиции отметили, что очевидец заснял действия злоумышленника на камеру смартфона. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее News.ru писал, что неизвестный открыл стрельбу из противотанкового гранатомёта в Днепре — бывшем Днепропетровске. Огонь вёлся по автомобилю, в котором находились водитель и пассажир. Происшествие случилось на перекрёстке улицы Литейной и спуска Крутогорный в Соборном районе.