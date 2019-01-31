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Суд оправдал осужденного за растрату экс-главу благотворительного фонда 

РИА Новости + ещё 3 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляцию осужденного экс-главы благотворительного фонда в Волгограде Дениса Землянского за растрату пожертвований, вынес оправдательный приговор, сообщает в четверг пресс-служба суда.
Ранее сообщалось, что в 2015 году Денис Землянский, занимавший пост руководителя благотворительного фонда, на средства организации купил две смежные квартиры в городе Волжский Волгоградской области для того, чтобы в них создать пансионат для пожилых людей. По данным прокуратуры, данная жилплощадь принадлежала жене и приятелю обвиняемого, за квартиру была заплачено 11 миллионов 750 тысяч рублей из средств благотворительного фонда, хотя фактическая стоимость жилья не превышает пяти миллионов. По информации ведомства, пансионат не был организован, а бывший глава фонда распорядился средствами, в том числе и векселями, которые получил для совершения сделки от попечителей организации, по своему усмотрению.
В ноябре 2018 года приговором Центрального районного суда Волгограда Землянский признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По информации Волгоградского областного суда, не согласившись с решением, осужденный подал апелляцию.
"Проверив материалы уголовного дела, проанализировав доводы, изложенные в апелляционных представлениях и апелляционных жалобах, а также заслушав мнения участников процесса, суд апелляционной инстанции отменил приговор Центрального районного суда Волгограда, постановив в отношении Землянского Д. А. оправдательный приговор в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, с признанием права на реабилитацию", — говорится в сообщении суда.
Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, прокуратура намерена обжаловать данное решение в кассационном порядке.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Волгоград
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