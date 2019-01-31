Лжепродавцы картошки обокрали квартиру эксперта «Битвы экстрасенсов» М. Виноградова в Москве

На севере столицы неизвестные обокрали квартиру психиатра-криминалиста, эксперта телешоу «Битва экстрасенсов» Михаила Виноградова . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем 30 января в полицию обратился сын психиатра 1980 г. рождения.

«Мужчина рассказал, что в квартиру в районе Аэропорт пришли двое неизвестных граждан, которые предложили купить продукты питания — картофель и курицу. Один из незнакомцев отвел заявителя в другую комнату, а другой прошел в спальню и похитил из шкафа 990 тыс. руб. наличными. После этого злоумышленники ушли», — сообщил собеседник агентства.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело о краже. Устанавливаются личности преступников.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт кражи, не уточнив личности потерпевших.

М. Виноградов является создателем и главой Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, инициатором организации и руководителем некоммерческого партнерства «Лига экстрасенсов РФ». Выступает экспертом на телешоу «Битва экстрасенсов» с 2007 г.