Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лжепродавцы картошки обокрали квартиру эксперта «Битвы экстрасенсов» М. Виноградова в Москве 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
На севере столицы неизвестные обокрали квартиру психиатра-криминалиста, эксперта телешоу «Битва экстрасенсов» Михаила Виноградова. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Днем 30 января в полицию обратился сын психиатра 1980 г. рождения.
«Мужчина рассказал, что в квартиру в районе Аэропорт пришли двое неизвестных граждан, которые предложили купить продукты питания — картофель и курицу. Один из незнакомцев отвел заявителя в другую комнату, а другой прошел в спальню и похитил из шкафа 990 тыс. руб. наличными. После этого злоумышленники ушли», — сообщил собеседник агентства.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело о краже. Устанавливаются личности преступников.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт кражи, не уточнив личности потерпевших.
М. Виноградов является создателем и главой Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, инициатором организации и руководителем некоммерческого партнерства «Лига экстрасенсов РФ». Выступает экспертом на телешоу «Битва экстрасенсов» с 2007 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Отца сенатора Р.Арашукова задержали по делу о хищении природного газа на 30 млрд руб. Вылет самолета Nordwind из Шереметьево в Доминикану задержали из-за столкновения с телескопическим трапом Получивший ожоги 98% тела подросток находится на аппарате искусственной вентиляции легких
Комментарии5
Происшествия , Михаил Виноградов , МВД , Москва
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Иран показал копии американского стелс-беспилотника
Армия Оружие
Мать Собчак потребовали привлечь за разжигание розни
Общество Политика
Полет уникального двойного истребителя сняли на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение