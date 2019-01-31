Задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на столичный банк

Стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в нападении на банк.

Задержание прошло на севере столицы.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении противоправного деяния задержан полицейскими в одном из домов по улице Лавочкина, — говорится в заявлении МВД.

По информации следователей, ранее мужчина пришел в банк, где отдал кассиру записку с угрозами и требованием выдать деньги. Сотрудник банка отказал и злоумышленник в скором времени достал из сумки сверток, бросил его в выдвижной лоток и скрылся.

На место оперативно прибыли кинологи, обследовавшие брошенный предмет.