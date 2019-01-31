В Москве задержали мужчину, пришедшего в гей-клуб с гранатой

Мужчина пронес гранату в гей-клуб в Москве . Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах "В полицию позвонил директор клуба "Секрет" и сообщил о подозрительном человеке с гранатой в этом заведении. Прибывший наряд полиции установил, что у 41-летнего посетителя клуба имеется при себе предмет, похожий на гранату Ф-1. Он был задержан. Экспертиза показала, что у него при себе был корпус от гранаты с поражающими элементами, однако не было взрывателя, таким образом, угрозы этот предмет не представлял", — сказал собеседник агентства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.