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В Москве задержали мужчину, пришедшего в гей-клуб с гранатой 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина пронес гранату в гей-клуб в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.
"В полицию позвонил директор клуба "Секрет" и сообщил о подозрительном человеке с гранатой в этом заведении. Прибывший наряд полиции установил, что у 41-летнего посетителя клуба имеется при себе предмет, похожий на гранату Ф-1. Он был задержан. Экспертиза показала, что у него при себе был корпус от гранаты с поражающими элементами, однако не было взрывателя, таким образом, угрозы этот предмет не представлял", — сказал собеседник агентства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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