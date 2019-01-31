Дрейфовавших на льдине рыбаков спасли в районе Углича

Восемь рыбаков сняты с дрейфовавшей по Волге льдины в районе Углича . В спасательной операции были задействованы 29 человек и 9 единиц техники.

После того, как рыбаков доставили на твёрдую землю, их осмотрели медики. От госпитализации спасённые отказались.

В вынужденное путешествие по Волге рыбаки отправились в результате запуска Угличской ГЭС — вызванные им подъём воды и увеличение течения привели к отрыву льдины. В администрации Ярославской области отметили, что мужчины проигнорировали запрет на выход на лёд вблизи плотины. За данное нарушение предусмотрен штраф в 3 тыс. рублей.

Ранее News.ru писал о том, что в России исчезнут огороженные водоёмы для платной рыбалки. На упразднение платных участков отводится два года.