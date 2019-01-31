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Дрейфовавших на льдине рыбаков спасли в районе Углича 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 76.mchs.gov.ru
Восемь рыбаков сняты с дрейфовавшей по Волге льдины в районе Углича. В спасательной операции были задействованы 29 человек и 9 единиц техники.
После того, как рыбаков доставили на твёрдую землю, их осмотрели медики. От госпитализации спасённые отказались.
В вынужденное путешествие по Волге рыбаки отправились в результате запуска Угличской ГЭС — вызванные им подъём воды и увеличение течения привели к отрыву льдины. В администрации Ярославской области отметили, что мужчины проигнорировали запрет на выход на лёд вблизи плотины. За данное нарушение предусмотрен штраф в 3 тыс. рублей.
Ранее News.ru писал о том, что в России исчезнут огороженные водоёмы для платной рыбалки. На упразднение платных участков отводится два года.
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