Полиция расследует нападение на актрису «Театра.doс»

Заявление о нападении на актрису «Театра.doс» Екатерину Строгову было подано в московскую полицию после того, как женщине сломали руку во дворе её собственного дома. Нападение совершила соседка Екатерины после того, как женщины повздорили из-за места на парковке во дворе. Екатерина планировала поставить там на ночь свою машину, а её соседка пыталась во что бы то ни было сохранить парковку, чтобы туда поставил автомобиль её сын. Теперь спорщице, перешедшей к рукоприкладству, грозит уголовное дело.

Инцидент произошёл 29 января возле дома в Подсосненском переулке.

«Она выбежала во двор, оскорбляла меня всеми возможными способами, всё это слышала моя семилетняя дочь. Потом она начала толкать меня в грудь, я подставила руки, и она сломала мне пястную кость в кисти», — написала Екатерина в Facebook.

Теперь девушке предстоит сложная операция и шесть недель восстановительного лечения, что не может не сказаться на её работе.

«Я актриса. У меня репертуар в театре и съемки. Работа на 2 месяца встала», — подчеркнула Строгова.

Она сообщила, что написала заявление в полицию, поскольку опасается за свою безопасность и безопасность своего ребёнка. По словам актрисы, её соседка уже не первый раз ведёт себя агрессивно, хотя до прямого рукоприкладства дело не доходило.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку, сообщил News.ru представитель Екатерины, защитник Александр Карабанов

«После инцидента первое, что сделала моя подзащитная — обратилась в медицинский пункт, чтобы зафиксировать все причинённые ей телесные повреждения. Врач установил, что у моей подзащитной сломана кисть», — пояснил он.

После этого было написано заявление в полицию, по которому сейчас проводится проверка. Адвокат Карабанов выразил уверенность, что в действиях женщины, которая нанесла телесные повреждения его подзащитной, имеются признаки преступления, предусмотренного статьёй 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

«В рамках гражданского иска мы намерены взыскать компенсацию морального и материального ущерба, которая будет складываться, в том числе, из неполученный прибыли. Екатерине пришлось отменить ряд гастролей, в том числе, за пределами Москвы», — подчеркнул он.