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Спецоперация против России провалилась
Спецоперация против России провалилась

Источник: отца сенатора Рауфа Арашукова этапировали в Москву 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов этапировали из Санкт-Петербурга в Москву советника гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, подозреваемого в организации преступного сообщества, сейчас его допрашивают следователи. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Рауль Арашуков доставлен в Следственный комитет РФ, он находится на допросе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после этого следователь выйдет в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении его под стражу", — сказал источник.
Рауль Арашуков, отец арестованного накануне сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, подозревается в организации преступного сообщества и хищении газа у "Газпрома" на 30 млрд рублей. Он был задержан в офисе "Газпрома" в Санкт-Петербурге.
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Происшествия , Рауль Арашуков , Газпром , Газпром Межрегионгаз , СКР , МВД , Москва , Санкт-Петербург
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