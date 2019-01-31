Сотрудники правоохранительных органов этапировали из Санкт-Петербурга в Москву советника гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, подозреваемого в организации преступного сообщества, сейчас его допрашивают следователи. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Рауль Арашуков доставлен в Следственный комитет РФ, он находится на допросе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после этого следователь выйдет в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении его под стражу", — сказал источник.
Рауль Арашуков, отец арестованного накануне сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, подозревается в организации преступного сообщества и хищении газа у "Газпрома" на 30 млрд рублей. Он был задержан в офисе "Газпрома" в Санкт-Петербурге.