Руслан Горринг был участником сделки Росгеологии с ЮАР на 400 миллионов долларов. СМИ считают ее коррупционной

Заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг, уволенный после публикации «видео с кошаками» и расследования Daily Storm о прошлой жизни топ-менеджера, хорошо известен в ЮАР. Местные журналисты связывали Горринга с готовящейся сделкой между Росгео и южноафриканской компанией PetroSA на 400 миллионов долларов. Бенефициарами соглашения, по их предположению, были приближенные экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы, отправленного в отставку после коррупционного скандала с торговцами алмазами — братьями Гупта. На их частном самолете тайно прилетал в Россию вице-президент ЮАР Мабуза по прозвищу Кошак (The Cat) осенью 2015 года. По данным африканских СМИ, вторым пассажиром был Руслан Горринг. Еще один подобный визит Мабуза нанес в октябре-ноябре 2018-го.

Соглашение, о котором идет речь, начали готовить в Росгеологии еще в 2013 году. По нему российский госхолдинг должен был заняться разведкой полезных ископаемых на шельфе ЮАР — исследовать площадь в 4000 квадратных километров с помощью метода 3D-сейсморазведки (только для любопытных — здесь видео об этой методике) и 13 000 квадратных километров с помощью магниторазведки (еще одно видео для самообразования).

Партнером со стороны ЮАР выступила государственная компания PetroSA. Соглашение с ней Росгеология подписала на саммите БРИКС в китайском Сямэне в сентябре 2017 года. Инвестиции в проект должны были составить 400 миллионов долларов.

Для Росгеологии работы, которые предстояло выполнить на шельфе, — традиционная деятельность. Сейсморазведкой компания занимается и на родине, и за рубежом. К российской стороне поначалу ни у кого вопросов вообще не возникало. Все самое интересное происходило «на поле» ЮАР.

Компания PetroSA хоть и является государственной, между ней и министерством энергетики ЮАР есть прослойка в виде Центрального энергетического фонда (Central Energy Fund (CEF). Он в Южной Африке отвечает за все минеральные ресурсы, и в этом фонде порой происходили очень странные (если не сказать больше) вещи. Например, в декабре 2015 года CEF продал на закрытом аукционе 10 миллионов баррелей нефти по цене 28 долларов за баррель, хотя мировые цены были выше 50 долларов. Еще фонд связывали с братьями Гупта, обвиняемыми в создании коррупционных схем, в которые были вовлечены чиновники вплоть до президента. Если проводить аналогию с российскими реалиями, то братья Гупта — это смесь Магомедовых с Арашуковыми.

Но присутствие в сделке с Росгеологией Центрального энергетического фонда — не единственная вещь, из-за которой СМИ в ЮАР относились к сделке с подозрением.

Одна из особенностей Южной Африки, чернокожее население которой притеснялось во время апартеида, — политика воздаяния ущемленным. В стране с 2003 года действует программа BEE (Black Economic Empowerment) — расширение экономических возможностей для чернокожей расы, с оборотом в миллиарды долларов.

Когда иностранная компания, такая как Росгеология, приходит работать в ЮАР, она должна найти себе партнеров в программе BEE. Это должны быть чернокожие граждане ЮАР или компания, принадлежащая чернокожим. В новом проекте им положена доля 25% плюс одна акция (а в случае с Росгеологией это подразумевает еще и прибыль от продажи газа с разведанных месторождений) и право голоса.

Для сделки с россиянами в качестве таких партнеров африканская сторона предложила бизнесмена Кенни Кунене (судим за создание финансовой пирамиды) и политика Гейтона МакКензи (судим за вооруженное ограбление), лидера партии «Патриотический союз», которую в ЮАР называют гангстерской за большое число бывших преступников в ее рядах. Южноафриканские журналисты, помимо прочего, называли Кунене и МакКензи людьми, близкими к президенту Джейкобу Зуме.

По их данным, эти двое летали в Россию на переговоры с Росгеологией вместе с официальными представителями PetroSA накануне подписания соглашения на саммите БРИКС. Причем места в самолете для Кунене и МакКензи были забронированы такие, как любит Руслан Горринг, — в первом классе.

Этот вояж был первым признаком того, что за сделкой с Росгеологией видна тень Джейкоба Зумы.

Также журналисты в качестве возможного партнера российской компании по программе BEE называли приемного члена семьи президента Зумы. Его младшую дочь Тхутхукиле Зума в 2016 году СМИ упрекали в том, что она получила выгодный тендер на поставку дизельного топлива для государственных нужд. Девушка все отрицала и грозила судебным иском, но кто говорил правду в той истории, так и осталось загадкой.

История с поиском BEE-партнера для Росгеологии затихла на фоне громкого коррупционного скандала, случившегося в ЮАР весной 2018 года. Речь идет о братьях Гупта, про которых мы уже несколько раз вспоминали.

Семья Гупта — это четверо братьев, которые в 1993 году перебрались из Индии в ЮАР, чтобы возвести там свою бизнес-империю: после падения режима апартеида перед цветным населением были открыты все возможности. Гупта воспользовались ими в полной мере. Начинали с торговли компьютерами, но постепенно стали расширяться, осваивая совершенно новые сферы — добычу полезных ископаемых, торговлю алмазами, железнодорожные и авиационные перевозки, медиабизнес и многое другое.

Добиться подобного успеха семье Гупта помогли тесные связи с семьей президента Зумы — родственники главы государства работали на денежных должностях в компаниях братьев или заключали с ними выгодные контракты в ущерб государственным интересам (против сына Зумы — Дудузане даже возбудили уголовное дело о мошенничестве, но, кажется, его хотят прекратить). Семья Гупта, по мнению местных СМИ, в свою очередь, обладала таким влиянием на президента, что могла снимать и назначать министров.

Против альянса семей Зума и Гупта (в ЮАР даже придумали специальный термин «Зупта») с 2016 года активно выступали парламентарии, требуя отставки президента. Но только в феврале 2018 года им удалось выполнить эту задачу — после того как к требованиям присоединилась собственная партия Джейкоба Зумы.

Братьев Гупта привлечь к ответственности не удалось: они находятся за пределами ЮАР и отвечать на вопросы следователей готовы только за пределами Южной Африки — на нейтральной территории.

С Россией семья Гупта тоже была связана — через проект «Росатома» по строительству АЭС в ЮАР стоимостью 76 миллиардов долларов. Партнером со стороны африканцев по этому соглашению должна была стать компания Shiva Uranium. Однако судебные власти заблокировали этот проект весной 2017 года.

На первых полосах южноафриканских газет братья Гупта, Росгеология и чиновники ЮАР оказались вместе в следующий раз только осенью 2018 года.

Произошло это при крайне загадочных обстоятельствах. Сначала в сентябре лидер партии «Демократический альянс» Ммьюзи Мейман обвинил вице-президента ЮАР Дэвида Мабузу по прозвищу Кошак (бывший союзник Джейкоба Зумы, занявший нынешний пост после падения последнего), что тот в 2015 году тайно летал в Россию в странной компании и с неизвестной целью.

Формальным поводом для перелета было сильнейшее отравление Мабузы, которое могли вылечить только в Москве. Однако самолет, на котором вице-президент перемещался, был частным и принадлежал братьям Гупта. На борту, кроме Мабузы, находилось пятеро человек: Дудузане Зума, трое сотрудников компании Гупта и замглавы Росгеологии Руслан Горринг.

Дэвид Мабуза ответил: мол, ему в тот момент было настолько плохо, что он даже не помнит, с кем он летел.

Однако спустя два месяца после учиненного ему допроса — в октябре 2018 года — вице-премьер Мабуза вновь тайно вылетел в Россию. У нас в стране политик пробыл с 24 октября по 10 ноября. Когда ему начали задавать вопросы уже про эту поездку, Дэвид Мабуза ответил, что долечивался. От последствий отравления 2015 года.

Руслан Горринг, уволенный после расследования Daily Storm, заявил журналистам, что его пригласилил на работу за рубеж и полетит он в Африку.

В понедельник, 28 января, в Сети появилось видео, где замглавы Росгеологии Руслан Горринг рассказывает о своих секс-похождениях с сотрудницами госхолдинга, называя их кошаками.

Daily Storm выяснил, что раньше Руслан Израилович был Русланом Магомедовичем Ганижевым — его в 2011-м задерживал подмосковный ОБЭП при получении взятки для председателя совета депутатов Ленинского района Подмосковья. Также нам удалось найти сообщения в интернете о том, что у экс-замдиректора Росгеологии было несколько браков, один из них — с африканкой, от которой у него «чернокожий ребенок». Бывшей супруге топ-менеджера Хэди Саговой подтверждали, что у мужа есть «какое-то дите» и что некую чернокожую женщину гостеприимно встречали на Кавказе — об этом она рассказала корреспонденту Daily Storm.

29 января в Росгеологии сообщили об увольнении Горринга. Формальные основания для проверки его деятельности были уже давно. Горринг курировал проект по ликвидации ущерба, нанесенного озеру Байкал целлюлозно-бумажным комбинатом. 3,4 миллиарда рублей, выделенные компании «РГ-Экология» (которой Горринг управляет до сих пор), отработаны не были, так как проекта по ликвидации ущерба просто не существовало.