В Волгограде пьяная сиделка зарезала парализованного инвалида

По данным следствия, в среду в своей квартире в Волгограде родственниками был обнаружен 81-летний мужчина с множественными ножевыми ранениями, по подозрению в убийстве пенсионера задержана его 52-летняя сиделка.

"По данным следствия, потерпевший в силу заболевания был прикован к постели. Круглосуточный уход за ним осуществляла сиделка. Накануне, будучи в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, женщина схватила нож и накинулась на парализованного подопечного", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мужчине нанесли более 10 ножевых ранений рук, ног и живота. Мотив расправы над инвалидом предстоит выяснить следствию.