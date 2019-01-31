Сиделка в состоянии алкогольного опьянения в Волгограде зарезала своего подопечного, парализованного пенсионера, женщина нанесла инвалиду более 10 ножевых ранений, сообщает в четверг управление СК РФ по Волгоградской области.
По данным следствия, в среду в своей квартире в Волгограде родственниками был обнаружен 81-летний мужчина с множественными ножевыми ранениями, по подозрению в убийстве пенсионера задержана его 52-летняя сиделка.
"По данным следствия, потерпевший в силу заболевания был прикован к постели. Круглосуточный уход за ним осуществляла сиделка. Накануне, будучи в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, женщина схватила нож и накинулась на парализованного подопечного", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что мужчине нанесли более 10 ножевых ранений рук, ног и живота. Мотив расправы над инвалидом предстоит выяснить следствию.