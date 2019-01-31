Массовые хищения газа выявлены в Дагестане

По его словам, нарушения вскрылись в ходе «беспрецедентных по своему масштабу» обысков на 960 объектах газопотребления.

Возбуждено восемь уголовных дел, в том числе в отношении руководителей газоснабжающей организации и ее территориальных участков.

Правоохранительные органы также проверяют условия транспортировки и оборота газа и нефтепродуктов.

Попов указал, что совместные проверки предприятий газовой сферы проводились прокуратурой, МВД и ФСБ после того, как было выявлено мошенничество с необоснованным начислением долгов за газ населению Каякентского района Дагестана.

Инспекция должна была установить объемы реального потребления топлива местными теплицами, пояснил прокурор.