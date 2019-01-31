В Петербурге прошла массовая эвакуация

Санкт-Петербурге зафиксирована очередная атака телефонных террористов. Злоумышленники массово распространяют сообщения о минировании зданий: школ, торговых центров, рынков и т.д., сообщает «Мойка78».

Информация о готовящихся терактах стала поступать утром 31 января. По словам очевидцев, эвакуация была проведена в ТЦ «Континент» на проспекте Стачек, ТРЦ «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе, ТЦ «Шкиперский мол», а также в школах №509 и №547 Красносельского района. Позже посетителей и сотрудников Полюстровского рынка на Полюстровском проспекте также попросили выйти на улицу в связи с угрозой неизвестных «террористов».

«Поступила инфа, заминировали еще 60 зданий в городе», — приводит издание слова своей подписчицы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

В Telegram-канале «Мегаполис/Санкт-Петербург/Питер» в режиме онлайн горожане делятся фотографиями с места событий. По словам подписчиков, эвакуированы постетители ТЦ «Мега Дыбенко», ТЦ «Нептун» на Звенигородской улице, а также ученики средней школы №291 Красносельского района. Жители Петербурга также отметили, что сотрудники метро закрыли вход и выход на станцию «Площадь Восстания».

«Эскалаторы выключены. Поезда проходят без остановок. Никто ни чего не знает», — приводит ресурс слова очевидцев.

Кроме того, «заминированными» оказались Всеволжская, Токсовская и Александровская районные больницы. Во всех учреждениях введён режим ЧП.