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В Петербурге прошла массовая эвакуация 

Рамблер + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге зафиксирована очередная атака телефонных террористов. Злоумышленники массово распространяют сообщения о минировании зданий: школ, торговых центров, рынков и т.д., сообщает «Мойка78».
Информация о готовящихся терактах стала поступать утром 31 января. По словам очевидцев, эвакуация была проведена в ТЦ «Континент» на проспекте Стачек, ТРЦ «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе, ТЦ «Шкиперский мол», а также в школах №509 и №547 Красносельского района. Позже посетителей и сотрудников Полюстровского рынка на Полюстровском проспекте также попросили выйти на улицу в связи с угрозой неизвестных «террористов».
«Поступила инфа, заминировали еще 60 зданий в городе», — приводит издание слова своей подписчицы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
В Telegram-канале «Мегаполис/Санкт-Петербург/Питер» в режиме онлайн горожане делятся фотографиями с места событий. По словам подписчиков, эвакуированы постетители ТЦ «Мега Дыбенко», ТЦ «Нептун» на Звенигородской улице, а также ученики средней школы №291 Красносельского района. Жители Петербурга также отметили, что сотрудники метро закрыли вход и выход на станцию «Площадь Восстания».
«Эскалаторы выключены. Поезда проходят без остановок. Никто ни чего не знает», — приводит ресурс слова очевидцев.
Кроме того, «заминированными» оказались Всеволжская, Токсовская и Александровская районные больницы. Во всех учреждениях введён режим ЧП.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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