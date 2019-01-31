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Спецоперация против России провалилась
Спецоперация против России провалилась

Около 30 школ Петербурга эвакуированы из-за анонимных писем о минировании 

РИА Новости + ещё 3 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Порядка 30 школ Санкт-Петербурга в четверг утром эвакуированы из-за анонимных электронных писем о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по образованию.
"Поступили сообщения в порядка 30 школ Санкт-Петербурга. Все происходит в соответствии с паспортом безопасности у нас в городе, проводятся регулярно учения, и все знают, что делать", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в тех школах, куда поступили сообщения, педагоги и учащиеся эвакуированы.
В январе 2019 года в ряде городов России прошла очередная волна сообщений о "минировании" административных зданий и социальных объектов. В четверг эвакуировали 19 учебных заведений Южно-Сахалинска, а ранее из-за подобных сообщений проверяли торговые центры и ведомства Приморского края и ряд социальных объектов Петропавловска-Камчатского. Кроме того, 9 января правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области за ложное сообщение о "минировании" в Магнитогорске, а 14 января полиция сообщала о случае "минирования" школ в Нижневартовске (ХМАО), к которому оказалась причастна 12-летняя девочка, звонившая в экстренные службы с чужого телефона.
Похожая ситуация произошла более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего были эвакуированы почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
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Происшествия , ФСБ , МВД , РИА Новости , Санкт-Петербург
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