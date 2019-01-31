Около 30 школ Петербурга эвакуированы из-за анонимных писем о минировании

Порядка 30 школ Санкт-Петербурга в четверг утром эвакуированы из-за анонимных электронных писем о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по образованию.

"Поступили сообщения в порядка 30 школ Санкт-Петербурга. Все происходит в соответствии с паспортом безопасности у нас в городе, проводятся регулярно учения, и все знают, что делать", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в тех школах, куда поступили сообщения, педагоги и учащиеся эвакуированы.

В январе 2019 года в ряде городов России прошла очередная волна сообщений о "минировании" административных зданий и социальных объектов. В четверг эвакуировали 19 учебных заведений Южно-Сахалинска, а ранее из-за подобных сообщений проверяли торговые центры и ведомства Приморского края и ряд социальных объектов Петропавловска-Камчатского. Кроме того, 9 января правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области за ложное сообщение о "минировании" в Магнитогорске, а 14 января полиция сообщала о случае "минирования" школ в Нижневартовске (ХМАО), к которому оказалась причастна 12-летняя девочка, звонившая в экстренные службы с чужого телефона.