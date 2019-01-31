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Спецоперация против России провалилась

В Красноармейске обрушилась кровля жилого дома под тяжестью снега 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кровля двухэтажного жилого дома обрушилась под тяжестью снега на площади порядка 50 квадратных метров в Красноармейске Саратовской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Под тяжестью снега в Красноармейске частично рухнула кровля жилого дома, площадь обрушения — 50 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего в двухэтажном двухподъездном доме 1959 года постройки зарегистрированы 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Местная администрация сейчас решает вопрос проведения ремонтных работ.
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