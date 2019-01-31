В Красноармейске обрушилась кровля жилого дома под тяжестью снега

Кровля двухэтажного жилого дома обрушилась под тяжестью снега на площади порядка 50 квадратных метров в Красноармейске Саратовской области , никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Под тяжестью снега в Красноармейске частично рухнула кровля жилого дома, площадь обрушения — 50 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в двухэтажном двухподъездном доме 1959 года постройки зарегистрированы 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Местная администрация сейчас решает вопрос проведения ремонтных работ.