Богатства Арашукова попали на видео

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Богатства арестованного сенатора Арашукова попали на видео 

Lenta.ru 34 минуты назад
Оперативная съемка с обыска у сенатора Рауфа Арашукова опубликована Telegram-каналом «Следак шепнул». На кадрах — холодное оружие из драгоценных металлов, слитки золота, золотая 100-долларовая купюра и деньги.
«И это лишь малая часть изъятого при обысках у сенатора Рауфа Арашукова и его многочисленных родственников», — говорится в сообщении.
Поздним вечером 30 января Басманный суд Москвы арестовал члена Совета Федерации Рауфа Арашукова до 30 марта 2019 года. Заседание проходило в закрытом режиме.
Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Свою вину он не признал.
У следствия имеются данные о причастности Арашукова убийствам зампредседателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, совершенных в 2010 году.
Сенатор был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации сразу же после решения о снятии с него неприкосновенности.
Показания против Арашукова дали три человека, обвиненные в убийствах. На допросах они назвали сенатора заказчиком и сообщили, что он заплатил им 500 тысяч рублей, чтобы «запугать и побить» Шебзухова, а также — один миллион рублей на убийство Жукова.
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Происшествия , Видео , Совет Федерации
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