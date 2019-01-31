Дополнительные эпизоды преступной деятельности, равно как и новые фигуранты, могут появиться в уголовном деле сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова — советника гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"В ходе следственных действий устанавливаются иные эпизоды их противоправной деятельности. Принимаются меры для установления других соучастников преступлений, проверяются связи Арашуковых с региональными чиновниками", — сказал он.
В состав преступного сообщества, считает следствие, входили родственники и знакомые Арашуковых.
По словам источника, в четверг, как ожидается, следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу Рауля Арашукова, задержанного накануне в Санкт-Петербурге в офисе "Газпрома". Ранее источник сообщил, что при обысках у Арашуковых была обнаружена и изъята крупная сумма денег, большое количество драгоценностей, в том числе золотые слитки, а также оружие. Для возмещения возможного ущерба на имущество Арашуковых будет наложен арест.