Молния угодила ночью в российский лайнер, возвращавшийся из Рима, сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта «Шереметьево». Никто из находившихся на борту не пострадал.
«При вылете из Рима экипаж лайнера Airbus A-320 сообщил о поражении самолета молнией. Однако бортовые системы самолета продолжили работать штатно, критических неисправностей выявлено не было. Самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Москве», — рассказал источник.
После прилета техники обнаружили на элементах механизации подпалины от удара молнии.
«Принято решение внимательнее осмотреть самолет при помощи технических средств. Пока этот лайнер от полетов отстранен», — рассказал источник.