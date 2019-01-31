Молния ударила в самолет, направлявшийся в Москву

Молния угодила ночью в российский лайнер, возвращавшийся из Рима , сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта «Шереметьево» . Никто из находившихся на борту не пострадал.

«При вылете из Рима экипаж лайнера Airbus A-320 сообщил о поражении самолета молнией. Однако бортовые системы самолета продолжили работать штатно, критических неисправностей выявлено не было. Самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Москве», — рассказал источник.

После прилета техники обнаружили на элементах механизации подпалины от удара молнии.