Африка отпустила: как спаслись похищенные моряки

Шестеро российских моряков, похищенных в начале января с контейнеровоза MSC Mandy нигерийскими пиратами, вернулись на родину. В плену они провели четыре недели. Как сообщает МИД РФ, они находятся в удовлетворительном состоянии. Об освобождении россиян позаботилась компания, которой принадлежало судно, подвергшееся нападению пиратов у берегов Бенина в ночь с 1 на 2 января.

Шестеро российских моряков, похищенных нигерийскими пиратами с контейнеровоза MSC Mandy у берегов Бенина в ночь с 1 на 2 января, вернулись в Россию . «По информации Посольства России в Абудже, 28 января освобождены российские граждане — члены экипажа контейнеровоза „Манди“, захваченные пиратами 2 января в Гвинейском заливе. В настоящее время моряки прибыли на Родину. Состояние их здоровья удовлетворительное», — сообщает Министерство иностранных дел РФ . В ведомстве также выразили благодарность тем, кто позаботился об освобождении захваченных пиратами граждан России.

Условия, на которых пираты согласились отпустить пленников, не уточняются.

Однако известно, что ответственность за освобождение моряков взял на себя судовладелец — компания Mediterranean Shipping Company: владельцы контейнеровоза связались с родственниками похищенных членов экипажа и наняли компанию для ведения переговоров с преступниками.

О том, что пираты требуют выкуп за похищенных с контейнеровоза моряков, стало известно 17 января — об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на координатора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов. Он рассказал, что, договорившись о сумме выкупа, посредник судовладельца должен обговорить место передачи денег в обмен на пленников.

«Переговоры ведет не напрямую судовладелец, а посредники, обычно такие компании находятся в Англии. Это обычная деятельность. Выкуп и люди — обмен происходит одновременно практически, — объяснил Сергей Фишов. — Это торги, посредники в любом случае будут сбивать цену, придут к компромиссу в итоге, исходя из общей практики».

Пираты похитили российских моряков с контейнеровоза MSC Mandy, шедшего под флагом Панамы, у берегов Бенина в ночь с 1 на 2 января. На судне были 24 человека — 23 россиянина и один гражданин Украины. Судно дрейфовало на расстоянии 20 морских миль от берега, направляясь в бенинский порт Котоноу, когда на него напали нигерийские пираты, вооруженные автоматами и мачете.

Как рассказал позже РИА «Новости» глава балтийской организации Российского профсоюза моряков Александр Бодни, пираты напали на контейнеровоз около 20:00 — их было 10 человек, причем трое из них говорили по-английски и передавали приказы остальным. Злоумышленники вели себя крайне агрессивно: членов экипажа отводили на мостик, отнимали у них ценные вещи и заставляли ложиться лицом вниз. Тем, кто пытался сопротивляться, наносили побои.

Некоторым из моряков удалось спрятаться, и через два с половиной часа грабежа и насилия пираты взяли в заложники шестерых человек и покинули судно в неизвестном направлении.

В плену у пиратов оказались капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик и повар.

О похищении россиян 5 января сообщило российское посольств в Бенине. «2 января 2019 года на судно MSC Mandy, находившееся в районе территориальных вод Бенина, было совершено пиратское нападение. В этот момент на борту судна находились 24 человека, большинство из которых — граждане России», — сообщалось на официальной странице российского посольства в Бенине в фейсбуке.

По факту похищения в Бенине возбудили уголовное дело: поисками моряков занялись правоохранительные органы Нигерии и Бенина, работавшие в тесном сотрудничестве с российскими дипломатами.

«Посольства Российской Федерации в Нигерии и Бенине осуществляют оперативные контакты с местными правоохранительными органами, а также судовладельцами по установлению местонахождения заложников и их скорейшего освобождения», — говорилось в сообщении на сайте МИД РФ.

Сегодня именно Гвинейский залив считается самым опасным для мореходов районом — как показал в июле отчет Международного морского бюро, число инцидентов, связанных с захватами морского транспорта, в этом районе существенно выросло. По состоянию на июль, в 2018 году было отмечено 107 случаев похищения суден, поджога, захвата заложников. При этом, как отмечалось в отчете, в районе побережья Сомали и Филиппин, где с начала 2010-х особенно свирепствовали пираты, число инцидентов снизилось.

«Такие ситуации в Гвинейском заливе происходят регулярно, это бизнес, — утверждал в беседе с РИА «Новости» специалист по морскому праву и главред «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко. — Мы, скорее всего, имеем дело с нигерийскими пиратами. Обычно берут заложников с компаний малых, средних судовладельцев».

В начале января эксперт предсказывал, что на освобождение моряков, если судовладелец будет предпринимать активные меры, уйдет не больше месяца. 30 января, бывшие пленники вернулись в Россию.