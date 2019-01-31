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«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел» 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Утром 30 января спокойную и размеренную жизнь Совета Федерации потревожил визит высокопоставленных силовиков и сопровождавших их оперативников. Пришли за сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым. Когда сенаторам сообщили, что их коллега подозревается в тяжких преступлениях, Арашуков бросился бежать — но далеко не ушел: вечером того же дня суд арестовал его на два месяца. Одновременно в Санкт-Петербурге задержали отца сенатора — Рауля Арашукова. Советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» заподозрили в хищениях на 30 миллиардов рублей. Для многих, в том числе и для коллег и знакомых Арашукова-младшего, эта новость стала полной неожиданностью. А между тем разговоры о том, что в семейном шкафу Арашуковых полно скелетов, ходили уже давно. Вот только у силовиков никак руки не доходили до уважаемого семейства. Подробности первого громкого задержания нынешнего года выясняла «Лента.ру».

«Такого еще никогда не было»

Зал заседаний верхней палаты парламента в среду, 30 января, временно стал вотчиной силовиков. На глазах изумленных сенаторов задержали их самого молодого коллегу — Рауфа Арашукова из Карачаево-Черкесии. Спецоперация в стенах Совета Федерации готовилась несколько дней. О ее проведении предупредили только спикера верхней палаты Валентину Матвиенко — и то лишь накануне.
Поначалу это заседание мало чем отличалось от прочих: помимо сенаторов в зале присутствовала делегация итальянских политиков и аккредитованные журналисты. Но неожиданно всех посторонних, включая помощников сенаторов, попросили на выход, объявив заседание закрытым. В зал вошли генеральный прокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин. Прокурор поднялся на трибуну, у дверей встали люди в штатском. Можно лишь догадываться, как напряглись сенаторы после такой прелюдии.
Рауфа Арашукова среди них не было: он опаздывал. К его приходу парламентарии успели выслушать выступление Чайки, облегченно выдохнуть и перейти к вопросу о снятии неприкосновенности с коллеги, рассказал председатель комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников. «Он [Арашуков] опоздал, прибежал в зал запыхавшийся. И было понятно, что он не в курсе. Для него все это было неожиданно. Самый эффектный момент, жалко, что нет фотографий», — вспоминает Калашников.
По его словам, генпрокурор очень подробно описал роль Арашукова в ряде преступлений, связанных с убийством, избиением и воровством газа. С цифрами, именами, признательными показаниями. Очевидцы рассказали, что сенатор в какой-то момент побежал вверх по лестнице к выходу из зала заседаний. Его остановила Валентина Матвиенко, которая строгим голосом посоветовала сенатору не сопротивляться.
В результате почти все члены Совфеда (один воздержался) проголосовали за снятие неприкосновенности с Арашукова. К нему подошли четыре человека, взяли его под руки и вывели из зала. Один из сенаторов отметил беспрецедентность задержания в стенах СФ. «Такого еще никогда не было, чтобы прямо из зала заседаний выводили», — сказал очевидец.
Сенаторам не впервой рассматривать прокурорские запросы о снятии иммунитета и привлечении к уголовной ответственности кого-то из коллег. Обычно это происходит на заседаниях в открытом режиме, а задерживают подозреваемых не сразу, а гораздо позже. Больше того: сенаторов даже под подозрением, как правило, оставляют на свободе, взяв с них подписку о невыезде. Видимо на этот раз были серьезные опасения, что Арашуков попытается скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей и потерпевших.

«Речь шла о том, кто будет управлять республикой»

Как оказалось, следствию есть о чем поговорить с Арашуковым, но до недавних пор этот разговор почему-то откладывался. В марте 2010 года в Черкесске был убит один из лидеров республиканского молодежного движения «Адыге-Хаса» 36-летний Аслан Жуков. Киллер подкараулил его около дома и застрелил из пистолета с глушителем. На место преступления приезжал тогдашний президент КЧР Борис Эбзеев. Официально следствие заявляло, что убийство связано с предпринимательской деятельностью погибшего, у которого были автомойка и автосервис. Но родственники настаивали, что убийство — политическое.
В мае того же года в Черкесске был убит советник Эбзеева Фраль Шебзухов. Неизвестные сначала избили его битами, а затем застрелили. Убийство произошло накануне его назначения председателем правительства республики.
Предполагаемые исполнители обоих преступлений назвали на допросах имя заказчика — Рауфа Арашукова, рассказал «Ленте.ру» адвокат Илья Лебедев, представляющий интересы потерпевших — родственников погибших. По его словам, обвиняемый в убийстве Жукова Расул Аджиев еще в 2012 году сообщил следователям, что совершил преступление по поручению Арашукова. Но этим показаниям не была дана должная оценка, потому что местные следователи не захотели ссориться с влиятельным в республике человеком.
Аджиева оправдали, а в 2018 году он вдруг явился в следственные органы и совершил явку с повинной. Он рассказал, что за убийство Жукова получил от Арашукова один миллион рублей и автомобиль Toyota. «У Арашукова произошел с кем-то конфликт, в результате которого якобы была затронута его честь. На этой почве Рауф Арашуков впал в подавленное состояние, его окружение от него отвернулось и не хочет помогать в наказании обидчика», — говорится в показаниях Аджиева. По его словам, сенатор хотел именно «физического устранения». После расправы Арашуков предложил киллеру спрятаться в его квартире в Дубае.
«После этих показаний Арашукова опросили, он сказал, что не причастен к убийству, и этот вопрос замылился», — сказал Лебедев. Аналогичные показания о заказчике дал обвиняемый в убийстве Шебзухова — Рустам Копсергенов. Мотивом этого преступления было желание Арашукова запугать конкурента, но киллер перестарался. За это убийство было заплачено 500 тысяч рублей. «Речь шла о том, кто будет управлять республикой. Шебзухов только вернулся из Москвы, где получил добро, и через два дня был убит», — отметил защитник.
В 2012 году Вячеслав Дерев, который на тот момент был членом Совета Федерации от КЧР, в интервью «Российской газете» также заявлял о причастности Рауфа Арашукова к этим убийствам, а также об особом положении этой семьи в республике.
«Я ведь не случайно остановился на делах семейства Арашуковых, которые давно уже стали Семьей. Газовый олигарх Арашуков был всесилен и всевластен, делал, что хотел. В борьбе с ним были бессильны не только следователи и прокуроры — даже ставропольский губернатор Валерий Гаевский при всем искреннем старании не мог добиться отстранения влиятельного олигарха», — рассказывал тогда Дерев. По его словам, вовсе не удивительно, что Рауф Арашуков сделал «молниеносную карьеру».
«С восемнадцати лет он менял должности — одна другой выше. Успел побывать и депутатом Ставропольской городской Думы, и членом Карачаево-Черкесского парламента, и главой районной администрации, и министром (в двадцать один год!), и даже первым вице-премьером. Мало того, он уже кандидат наук, хотя ни его школьного аттестата, ни вузовского диплома, наверное, никто не видел. Не удивлюсь, если скоро станет академиком», — говорил тогда сенатор. Впрочем, через несколько лет — в 2016 году — Рауф Арашуков сместил Дерева с поста члена Совета Федерации от КЧР, став самым молодым сенатором. А в 2018 году Дерева арестовали по обвинению в экономических преступлениях.
«Дерев первым услышал жалобы родственников погибших и все эти годы добивался привлечения Арашукова к уголовной ответственности, но у того связи с правоохранителями республики оказались лучше, и Дерева арестовали по сфабрикованному делу», — говорит Илья Лебедев. По его словам, потерпевшие устраивали митинги и демонстрации с тем, чтобы привлечь к уголовной ответственности Арашукова. В 2018 году узнав, что глава СКР Александр Бастрыкин приезжает в Пятигорск, родственники устроили там пикет, чтобы привлечь его внимание к проблеме.
«Бастрыкин их выслушал, назначил проверку — и наметился прогресс. Вы обратили внимание, что Арашукова задержали на его глазах, это говорит о его личной заинтересованности в восстановлении справедливости», — считает Лебедев.
Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ), убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ). В ходе допроса в качестве обвиняемого сенатор заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, которого ему предоставили.
30 января следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах. Источник «Ленты.ру», близкий к следствию, сообщил, что Рауфа Арашукова подозревают в причастности к убийству еще троих человек. В свою очередь сам сенатор заявил, что ни в чем не виноват и надеется на справедливое разбирательство.

Восхождение «газового короля»

Пока в Москве задерживали Рауфа Арашукова, в Петербурге оперативники пришли в один из офисов «Газпрома». Там они задержали отца сенатора — советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова.
Семья Арашуковых имеет большое влияние в республике и давние связи за ее пределами. Арашуков-старший, к примеру, — родственник бывшего (ныне покойного) помощника главы администрации президента России Назира Хапсирокова, также уроженца КЧР, который в 1994-2001 годах был управляющим делами Генпрокуратуры России.
Самого Рауля Арашукова из-за карьеры в структурах «Газпрома» в республиканских СМИ называют «газовым королем». К этому «титулу» он шел с самых низов — с работы инженером в местном филиале «Межрегионгаза». Затем он дослужился до главы такого же филиала в соседнем Ставропольском крае и других кавказских филиалов.
С 2011 года и до последнего момента Арашуков-старший занимал должность советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз». Также он является депутатом парламента КЧР и членом «Единой России». У «газового короля» множество наград, в том числе медаль «За заслуги перед Ставропольским краем». При этом, согласно данным из открытых источников, у Арашукова-старшего есть и две судимости — условный срок за мошенничество в 1985 году и реальный срок за присвоение сельскохозяйственной продукции по подложным документам в 1987 году.
Теперь Раулю Арашукову вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ) и мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Согласно материалам уголовного дела, он причастен к хищениям природного газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.

Сын короля

Из пятерых детей Арашукова-старшего самым успешным стал именно Рауф, который уже в 30 лет занял кресло сенатора от исполнительной власти Карачаево-Черкесской республики. Это произошло в 2016 году, когда главой КЧР на второй срок был избран Рашид Темрезов. Арашуков-младший стал самым молодым сенатором в России.
Впрочем, еще тогда его подозревали в том, что он попал в верхнюю палату парламента незаконно. 30 сентября 2018 года СМИ сообщали, что против него возбудили уголовное дело в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) по подозрению в фальсификации рабочих документов. По информации из открытых источников, разрешение на работу в ОАЭ Арашуков оформил в 2015 году, позже он устроился менеджером по развитию в местную компанию Stroika Technical Works LLC.
Заявление на сенатора написал депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов. Он утверждал, что у Арашукова был вид на жительство в ОАЭ, что запрещено для сенаторов, и что молодой политик якобы подделал в нем дату окончания срока действия, чтобы войти в Совфед. Сам Арашуков-младший все обвинения называл чушью.
За два года работы в Совфеде о самом молодом сенаторе россияне практически ничего не узнали. На сайте верхней палаты новостей о нем практически нет, если не считать сообщений о «Едином уроке» в родном ауле Арашукова, встречи с ветеранами и работы в составе группы, которая ведет переговоры с Египтом, однако на самых последних ролях и без единого выступления.
Однако запомнился молодой политик как любитель заводить дружбу с известными людьми, фотографироваться с ними и демонстрировать снимки в соцсетях. С некоторыми дружба была достаточно близкой. «Не первый день знаю Рауфа, с которым по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам, — написала в своем канале в Telegram телеведущая Тина Канделаки. — Я всегда знала его как очень общительного и дружелюбного человека». Она также сказала, что новость о задержании Арашукова стала для нее неожиданностью, но отметила, что верит в справедливость.
Кроме того, какое-то время Арашуков дружил и с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Грозненский телеканал рассказывал о встречах друзей и даже публиковал поздравление Кадырова с днем рождения 29-летнему главе Хабезского района КЧР.
Однако потом они поссорились. Якобы из-за сфальсифицированного с подачи Арашукова уголовного дела в отношении родственника Кадырова. Тот возглавлял Управление автомобильных дорог «Кавказ», а родственник сенатора был его замом. Якобы так Арашуков хотел помочь ему с продвижением по службе, но у него ничего не получилось.
Пока, несмотря на тяжкие обвинения, Арашуков остается сенатором. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Лишение Арашукова полномочий произойдет в двух случаях: если он напишет заявление об уходе или будет признан судом виновным в совершении преступления. Матвиенко подчеркнула, что все, в чем подозревают Арашукова, он совершил до его назначения членом Совета Федерации.
«Кого назначать членом СФ, это ответственность губернатора и законодательного собрания», — сказала она.
В Кремле комментировать ситуацию не стали.

СК на оба ваших дома

Клан Деревых (в который входит находящийся под стражей бывший сенатор Вячеслав Дерев, один из тех, кто подал заявление о привлечении нынешнего сенатора к уголовной ответственности) — это одна из многих семей, которые борются за власть в КЧР. Покойный старший брат Вячеслава — Станислав Дерев — был мэром Черкесска, кандидатом в президенты КЧР и также сенатором от республики.
Как минимум с 2008 года клан Деревых конфликтует с кланом Арашуковых. Борьба двух семей то угасала, то обострялась, и последняя эскалация конфликта якобы произошла после того, как глава республики поменял главу Адыге-Хабльского района, и вместо ставленника Арашуковых Султана Карданова поставил сына экс-сенатора — Эдуарда Дерева.
После этого был задержан сын Дерева, а скоро и он сам. Оба дела — и в отношении отца, и в отношении сына — не новые. Отцу вменяется хищение 119,3 миллиона рублей в 2011 году, а Эдуард Дерев проходит по делу от 2012 года. Тогда полиция остановила в Черкесске свадебный кортеж с флагами «Адыгэ Хасэ», после чего произошла драка со стрельбой.
Возобновление расследования обеих историй связывали с клановой политической борьбой — как и убийства, в которых подозревают Рауфа Арашукова. Клану Арашуковых громкие уголовные дела могут вообще грозить полной зачисткой. Чему, безусловно, очень рад бывший сенатор Вячеслав Дерев, стремительно теряющий здоровье за решеткой.
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Происшествия , Политика , Статьи , Юрий Чайка , Александр Бастрыкин , Тина Канделаки , Валентина Матвиенко , Борис Эбзеев , Рамзан Кадыров , Илья Лебедев , Валерий Гаевский , Назир Хапсироков , Вячеслав Дерев , Рауль Арашуков , Сергей Калашников , Станислав Дерев , Рашид Темрезов , ФСБ , Администрация Президента РФ , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Генпрокуратура РФ , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , СКР , Lenta.ru , "Российская газета" , Карачаево-Черкесская Республика , Санкт-Петербург , Черкесск
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