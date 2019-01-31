Связаны ли эти два похищения, пока не известно.
Как сообщает «Интерфакс», вечером 27 января в полицию поступило заявление от женщины, которая рассказала о пропаже шубы в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. По словам заявительницы, она сдала шубу в гардероб, но получить её обратно не смогла — работники сообщили, что одежды нет.
В этот же вечер из Третьяковской галереи была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Мужчина, которого приняли за работника музея, просто снял её со стены, достал из рамы и ушёл на глазах посетителей. Позже его задержали, а картину вернули. В Третьяковке не исключили, что кража шубы могла быть отвлекающим манёвром.