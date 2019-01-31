Украденную из Третьяковки одновременно с картиной шубу найти не удалось

Связаны ли эти два похищения, пока не известно.

Как сообщает «Интерфакс», вечером 27 января в полицию поступило заявление от женщины, которая рассказала о пропаже шубы в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. По словам заявительницы, она сдала шубу в гардероб, но получить её обратно не смогла — работники сообщили, что одежды нет.