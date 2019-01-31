Япония заявила протест РФ из-за конфискации телефонов на Курилах

Министерство иностранных дел Японии заявило протест Москве в связи с конфискацией российскими таможенниками спутниковых телефонов у японских дипломатов и журналистов во время пребывания последних на южных Курильских островах.

Инцидент произошел в июле прошлого года во время посещения бывшими жителями южных Курил из числа японских граждан могил предков, передает телерадиокомпания NHK.

Делегация прилетела на остров Кунашир на самолете в сопровождении японских чиновников и представителей прессы. После приземления российские таможенники изъяли имеющиеся у японской группы спутниковые телефоны. Законодательство РФ запрещает ввоз на территорию страны подобной техники без соответствующего разрешения.

Накануне российский суд признал, что конфискация была проведена в соответствии с действующими нормами. Каких-либо нарушений при этом выявлено не было.

Японские дипломаты через посольство в Москве передали официальный протест, заявив, что с точки зрения японского законодательства действия РФ являются неприемлемыми.