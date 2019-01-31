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Япония заявила протест РФ из-за конфискации телефонов на Курилах 

Российская Газета 29 минут назад
Министерство иностранных дел Японии заявило протест Москве в связи с конфискацией российскими таможенниками спутниковых телефонов у японских дипломатов и журналистов во время пребывания последних на южных Курильских островах.
Инцидент произошел в июле прошлого года во время посещения бывшими жителями южных Курил из числа японских граждан могил предков, передает телерадиокомпания NHK.
Делегация прилетела на остров Кунашир на самолете в сопровождении японских чиновников и представителей прессы. После приземления российские таможенники изъяли имеющиеся у японской группы спутниковые телефоны. Законодательство РФ запрещает ввоз на территорию страны подобной техники без соответствующего разрешения.
Накануне российский суд признал, что конфискация была проведена в соответствии с действующими нормами. Каких-либо нарушений при этом выявлено не было.
Японские дипломаты через посольство в Москве передали официальный протест, заявив, что с точки зрения японского законодательства действия РФ являются неприемлемыми.
Официальный Токио по-прежнему продолжает считать южные Курильские острова своей собственной территорией, несмотря на итоги Второй мировой войны. Накануне премьер-министр Синдзо Абэ напомнил, что позиция Японии на этот счет не претерпела никаких изменений.
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Происшествия , Азия , Видео , Синдзо Абэ , Москва , Япония
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