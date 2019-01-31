В Японии на интернет-аукционе продавали уран

Уран продавался на интернет-аукционе в Японии , к такому выводу пришло Токийское полицейское управление после года расследования.

В январе прошлого года специалист управления по контролю над атомной энергией обратил внимание на то, что на одном из интернет-аукционов продается уран, сообщила телекомпания NHK. Речь шла о так называемом обедненном уране — побочном продукте обогащения урана с относительно низкой радиоактивностью. Специалист сообщил в полицию.

В результате расследования полиции удалось выйти на продавца и покупателя. Продавец уже заявил, что сам приобрел уран "на одном из заграничных сайтов". Полиция продолжает расследование.

Продажа радиоактивных веществ без соответствующего разрешения запрещена в Японии по закону.