Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Защита назвала политзаказом дело против сенатора Арашукова 

Газета.Ru 32 минуты назад
Адвокаты сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова заявили, что уголовное дело в отношении их подзащитного является политическим заказом. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат Арашукова Сергей Шишов также назвал позицию следствия по всем пунктам необоснованной и от дальнейших комментариев отказался.
Стало известно о вражде семьи задержанного сенатора с Кадыровым
"Арашуков просил донести через органы СМИ, что в отношении него осуществляется политический заказ", — сказал Шишов.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Вечером того же дня суд арестовал сенатора Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах.
Ранее сообщалось, что защита Арашукова предлагала суду залог в 10 млн рублей.
Газета.Ru: последние новости
Находящийся в розыске украинский кикбоксер задержан в Санкт-Петербурге Толоконникова призналась в краже картины из Третьяковской галереи В СК рассказали о допросах знакомых и родственников Арашуковых
Комментарии21
Происшествия , Видео , Рауль Арашуков , Совет Федерации
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
Порошенко бросил новый вызов Кремлю
Украина В мире
Решилась судьба Арашукова
Криминал Происшествия
Избиение сошло с рук: Башаров появился с женой на публике
Шоу-бизнес Статьи
Смеющийся в зале суда Арашуков попал на видео
Происшествия Криминал
Отчаянные меры: как Apple заставит покупать гаджеты
Гаджеты Статьи
Рыбка объяснилась за «компромат» на Трампа
США В мире
Стало известно о вражде Кадырова с семьей Арашуковых
Политика
Автор трех миллионов правок в «Википедии» вышел из тени
Интернет Наука и техника
Яркий неопознанный объект пролетел в небе над Заполярьем
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение