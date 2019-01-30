Защита назвала политзаказом дело против сенатора Арашукова

Адвокаты сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова заявили, что уголовное дело в отношении их подзащитного является политическим заказом. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Арашукова Сергей Шишов также назвал позицию следствия по всем пунктам необоснованной и от дальнейших комментариев отказался.

"Арашуков просил донести через органы СМИ, что в отношении него осуществляется политический заказ", — сказал Шишов.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков . Вечером того же дня суд арестовал сенатора Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах.

Ранее сообщалось, что защита Арашукова предлагала суду залог в 10 млн рублей.