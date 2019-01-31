В Италии собрали деньги для спасенного в Магнитогорске малыша

Итальянская общественная ассоциация "Помогите нам спасти детей" из города Роверето собрала и перевела в Москву денежные средства для 11-месячного Вани Фокина, спасенного после ЧП в Магнитогорске, сообщил РИА Новости глава этой благотворительной организации Эннио Бордато.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Под завалами тогда погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Ваню спасло то, что в момент взрыва он был в кроватке и тепло укутан. Вечером 1 января на самолете ребенок был доставлен в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии со множественными переломами, закрытой черепно-мозговой травмой и серьезным обморожением.

"Эта трагическая история задела за живое многих в Италии. Когда мои земляки узнали, что маленький Ваня был спасен после 35-часового пребывания под руинами в лютый мороз, у нас даже заговорили о новогоднем чуде. Всем нам хотелось, чтобы у этой истории оказался счастливый конец. Поэтому в Роверето был объявлен сбор денежных средств в помощь спасенному русскому мальчику", — рассказал Бордато.

Он сообщил, что в среду эти средства были переведены в Москву давним партнерам итальянцев из благотворительного фонда "Доктор Лиза". Вскоре деньги будут переданы родителям Вани Фокина, которому в феврале исполнится один год.

"Мы следим за состоянием здоровья Вани и знаем, что он уже значительно окреп и даже готовится к выписке из больницы. По мнению врачей, он должен полностью выздороветь. Мы искренне надеемся, что малыш и его мама в феврале вернутся в родной город, в свою новую квартиру. Мы искренне желаем им счастья", — сказал собеседник РИА Новости.

Итальянская благотворительная ассоциация "Помогите спасти детей" ("Aiutateci a Salvare i Bambini, ODV") была основана в 2001 году для помощи детям, которые находятся в трудном положении в России и на территории стран с русскоязычным населением. Штаб-квартира ассоциации находится в городе Роверето (провинция Тренто).