Смеющийся в зале суда Арашуков попал на видео

Смеющийся в зале суда сенатор Арашуков попал на видео

Телеканал "360" опубликовал видео, на котором сенатор Рауф Арашуков смеется в зале Басманного суда Москвы во время рассмотрения уголовного дела о преступном сообществе и убийствах.

На кадрах видно, что сенатор общается только со своим адвокатом.

Позднее суд арестовал парламентария на два месяца.