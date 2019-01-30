Смеющийся в зале суда Арашуков попал на видео

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Смеющийся в зале суда сенатор Арашуков попал на видео 

РИА Новости 1 час назад
Телеканал "360" опубликовал видео, на котором сенатор Рауф Арашуков смеется в зале Басманного суда Москвы во время рассмотрения уголовного дела о преступном сообществе и убийствах.
На кадрах видно, что сенатор общается только со своим адвокатом.
Позднее суд арестовал парламентария на два месяца.
В среду одного из самых молодых сенаторов Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. Сенатору вменяют участие в преступном сообществе, убийство двух человек и давление на свидетеля.
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