Как сенатор Арашуков мог попасть в кадровый резерв власти

30 января в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. При этом он якобы даже пытался бежать. Парламентария обвиняют в организации преступного сообщества. Чуть позже в петербургском офисе «Газпрома» задержали Рауля Арашукова — отца сенатора. Как заявили в Следственном комитете , его подозревают в причастности к хищениям природного газа на сумму в 30 миллиардов рублей. Журналисты, политики, общественные деятели обсуждают произошедшее.

Рауф, что называется, «красавчик». Первый раз он попал мне на радары еще лет 15 назад, когда по Ставрополю начали ходить рассказы о том, как некий пацан разъезжает на «Бентли» по городу и, подъезжая к автобусным остановкам, открывает дверь и выбрасывает тысячную купюру со словами «э, шнурки мне завяжи!» Его старший брат трагически погиб в раннем детстве, когда Рауль Арашуков был простым водителем КАМАЗа, и потому следующему отпрыску было все на ложечке с горкой — особенно по мере того, как из водителей старший Арашуков становился одним из топ-менеджеров Газпрома. Парень вырос в атмосфере, где он имел всегда всё и ему за это не было никогда и ничего. Вот такой и вырос. Источник

Ничего удивительного в этом не вижу. Как депутату Госдумы двух созывов мне достаточно часто приходилось встречаться с членами верхней палаты на различных заседаниях и в комиссиях. А потом встречать их фамилии в Интернете с компроматом на них. Причем этот компромат зачастую носил убойный характер и свидетельствовал об их причастности к самым тяжелым преступлениям. Источник

Кирилл ШУЛИКА, общественный деятель:

Задержание сенатора Рауфа Арашукова на глазах Чайки, Бастрыкина и Матвиенко прямо на заседании Совета Федерации событие просто уникальное. Нет, подозрение в причастности к убийствам для Совета Федерации не первое, сидит, например, сенатор Изместьев, хотя за него Путина просила Людмила Алексеева . Но задержание прямо на заседании это нечто, такого еще не было. Дело в том, что решение по докладу Бортникова было принято на самом верху и все решения были оперативно исполнено. Совет Федерации был перекрыт ФСБ и оттуда Ашуркову было уже не уйти. Другое дело, у меня вопрос, почему он не ушел, вернее не уехал, ранее. Подозрения в причастности к убийствам и хищения в «Газпроме», где он работал, были и ранее, о возможном аресте говорили. Тут, видимо, речь идет о целой банде. Арестован и его отец по подозрению в хищения в «Газпроме», сумма похищенного 30 миллиардов рублей. Это может привести и к проблемам самого «Газпрома» с органами.

Я в детстве читал про одного султана Египта, который в древности пригласил к себе в гости весь свой «совет федерации», сенаторы въехали в большой двор, ворота закрыли, воины со стен всех их перестреляли к чертовой матери. Тоже метод. Но нам это чуждо, конечно.

Михаил КОВАЛЕВ, политический аналитик:

Как сенатор Арашуков вообще мог попасть в перспективный кадровый резерв власти? Кто считал это возможным, если грехи говорят давно были известны? Спросим у фонда «Петербурская политика» Михаила Виноградова , который нехорошего сенатора на почетное место в рейтинг «Кадровый резерв 2.0» поставил.

Илья ПЕРЕСЕДОВ, блогер:

Велика и могуча руска языка! Сегодня прямо на заседании Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Его обвиняют в заказном убийстве, создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. На допросе сенатор пожаловался, что плохо владеет русским языком и попросил переводчика.

Я вообще обычно против каких-то новых законотворческих инициатив, но эта история, думаю, отличный повод, чтобы изменить Конституцию. Нужно прописать в ней чёрным по белому, что любой сенатор перед вступлением в должность обязан сдать экзамен на знание русского языка. И если он этот экзамен сдаёт, то теряет право в случае судебного разбирательства ссылаться на особенности своего национального происхождения.

Заодно и действующих сенаторов через такой экзамен прогнать. Вдруг их всех в какой-то момент повально брать начнут по уголовке. И окажется, что все эти годы наши законы правились и утверждались людьми, которые элементарно не понимали их смысла. И вина за все перегибы власти ляжет на Гугл.переводчик и провинциальных учителей русского языка.