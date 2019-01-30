В Киргизии пьяный мужчина заехал на лошади в супермаркет

Произошедшее сняли на видео очевидцы произошедшего. На нем видно, как лошадь с седоком поднимается по ступенькам и входит в здание магазина, но служба безопасности выпроваживает странного посетителя.

Сотрудникам Главного управления внутренних дел Чуйской области удалось установить личность наездника. Им оказался 39-летний житель Токмока.

Мужчина пояснил милиционерам, что был сильно пьян и жалеет о содеянном. Правоохранители провели с ним профилактическую беседу, составили административный протокол и оштрафовали на 5,5 тысяч сомов (около 80 долларов).

Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Кыргызстан>>