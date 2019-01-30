Задержанный Арашуков сделал заявление

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Задержанный сенатор Арашуков отказался признавать вину 

Рамблер 58 минут назад
Член Совета Федерации Рауф Арашуков, подозреваемый в убийствах и организации преступного сообщества, отказывается признать вину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката сенатора Евгения Устина.
«Нет, вину он не признает, не признает по всем пунктам обвинения, конечно. Дополнительно не комментирует», — сказал Устин.
Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совфеда. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), в двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч.3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). На допросе Арашуков заявил, что недостаточно хорошо владеет русским языком, и потребовал переводчика.
Происшествия , Видео , Совет Федерации
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