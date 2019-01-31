В Домодедово задержали мужчину при перевозке 1,3 килограмма золотых изделий

Как рассказали в ведомстве, "задержан гражданин одного из иностранных государств 1973 года рождения, у которого в ходе досмотра ручной клади были обнаружены и изъяты золотые ювелирные изделия кустарного изготовления общим весом более 1,3 килограмма, официальная стоимость которых на сегодняшний день составляет более 3,7 миллиона рублей".

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга" в крупном размере). Иностранец задержан, ведется расследование, добавили в ведомстве.