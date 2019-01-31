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В Домодедово задержали мужчину при перевозке 1,3 килограмма золотых изделий 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ и МВД задержали в зале вылета аэропорта Домодедово иностранца, в ручной клади которого находились золотые ювелирные украшения весом 1,3 килограмма, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Как рассказали в ведомстве, "задержан гражданин одного из иностранных государств 1973 года рождения, у которого в ходе досмотра ручной клади были обнаружены и изъяты золотые ювелирные изделия кустарного изготовления общим весом более 1,3 килограмма, официальная стоимость которых на сегодняшний день составляет более 3,7 миллиона рублей".
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга" в крупном размере). Иностранец задержан, ведется расследование, добавили в ведомстве.
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Происшествия , ФСБ , Аэропорт Домодедово , МВД , РИА Новости , Домодедово
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