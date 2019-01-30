Толоконникова призналась в краже картины из Третьяковской галереи

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова призналась, что она вместе с арт-группой "Война" участвовала в краже картины из Третьяковской галереи на Крымском Валу, передает телеканал RTVI.

По ее словам, идея совершить кражу из Третьяковки возникала у группы уже давно, ее участники "присматривали себе несколько полотен" и в итоге совершили кражу.

"Не в Третьяковке. В Третьяковке на Крымском валу. Ну, честно говоря, что-то умыкнули, но это было поменьше, и поэтому это такого скандала не вызвало", — рассказала Толоконникова.

При этом она рассказала, что никто по поводу кражи к ним не обращался, и похищенное полотно до сих пор висит. Место, где находится картина, Толоконникова отказалась назвать.

Участницы группы Pussy Riot прославились акцией в храме Христа Спасителя , которую они сами назвали панк-молебном. Двух участниц Pussy Riot осудили на два года колонии общего режима по статье о хулиганстве. В декабре 2013 года девушек выпустили на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.