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Толоконникова призналась в краже картины из Третьяковской галереи 

Газета.Ru + ещё 3 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова призналась, что она вместе с арт-группой "Война" участвовала в краже картины из Третьяковской галереи на Крымском Валу, передает телеканал RTVI.
По ее словам, идея совершить кражу из Третьяковки возникала у группы уже давно, ее участники "присматривали себе несколько полотен" и в итоге совершили кражу.
"Не в Третьяковке. В Третьяковке на Крымском валу. Ну, честно говоря, что-то умыкнули, но это было поменьше, и поэтому это такого скандала не вызвало", — рассказала Толоконникова.
При этом она рассказала, что никто по поводу кражи к ним не обращался, и похищенное полотно до сих пор висит. Место, где находится картина, Толоконникова отказалась назвать.
Участницы группы Pussy Riot прославились акцией в храме Христа Спасителя, которую они сами назвали панк-молебном. Двух участниц Pussy Riot осудили на два года колонии общего режима по статье о хулиганстве. В декабре 2013 года девушек выпустили на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.
Ранее сообщалось, что ЕСПЧ обязал Россию заплатить Pussy Riot около €50 тысяч.
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Происшествия , Иисус Христос , ЕСПЧ , Госдума , ФСИН
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