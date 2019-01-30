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СК просит арестовать Рауфа Арашукова 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: © Совет Федерации РФ
Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева заявила, что Следственный комитет России попросил заключить под стражу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
«Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее стало известно, что сенатору предъявлено обвинение по трём статьям Уголовного кодекса: его обвиняют в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля.
Арашуков был задержан в ходе заседания в Совете Федерации 30 января. В этот же день был задержан его отец — Рауль Арашуков.
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Происшествия , Криминал , Юнона Царева , Рауль Арашуков , Совет Федерации , СКР , РИА Новости , Москва
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