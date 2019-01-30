СК просит арестовать Рауфа Арашукова

«Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее стало известно, что сенатору предъявлено обвинение по трём статьям Уголовного кодекса: его обвиняют в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля.